Muss Demi Lovato (26) jetzt nicht nur gegen ihre Sucht, sondern auch gegen die Kilos kämpfen? Nachdem die Sängerin im Juli wegen einer Drogen-Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, machte sie zuletzt einen mehrwöchigen Entzug. In den 90 Tagen in einer renommierten Klinik in L.A. soll Demi insgesamt 22 Kilo zugenommen haben – eine Zahl, die Mediziner Dr. Gabe Mirkin fürchten lässt, die 26-Jährige leide an Adipositas. "Sie behauptete, sie sei 1,60 Meter groß, aber ich bezweifle, dass sie größer als 1,52 Meter ist. Bei einer Größe von 1,52 Meter ist man mit einem Gewicht von 77 Kilogramm krankhaft übergewichtig", erklärte er nun gegenüber Globe.

