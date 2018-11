Seine Familie und Freunde sagen Jens Büchner (✝49) Lebewohl. Am 17. November schockierte die Nachricht von dem Tod des beliebten Goodbye Deutschland-Stars das ganze Land – rund eine Woche später nahmen seine Liebsten jetzt für immer Abschied. Am Freitagnachmittag versammelten sich zahlreiche Freunde, Familienmitglieder und TV-Kollegen auf Mallorca – und erwiesen Jens in seiner Wahlheimat mit einer außergewöhnlichen Trauerfeier die letzte Ehre.

