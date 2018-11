Julien Bam ist 30 Jahre alt geworden! In den letzten Jahren erreichte der YouTube-Star so einige Meilensteine in seiner Karriere als Webvideoproduzent: Zuletzt knackte er die fünf Millionen Follower auf der Videoplattform – etwas, das vor ihm bisher nur drei weiteren deutschsprachigen Kanälen gelungen war. Anlässlich seines Ehrentags blickt Promiflash auf die bisher erfolgreichsten Clips des Tanzlehrers zurück, denn Ju hat nicht nur einmal die 20-Millionen-Aufrufe-Marke geknackt...

