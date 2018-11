Herzogin Meghan (37) kann sich mit den ganz großen der Influencer-Branche messen. Die Frau von Prinz Harry (34) schaffte es nun in die Top-Zwanzig der beliebtesten Fashion-Vorbilder. Genauer gesagt, belegte der Ex-Suits-Star Platz drei des Lyst-Rankings. Die Modeplattform bewertete dabei Social-Media-Erwähnungen, Presseberichte, Suchanfragen und Verkaufszahlen ihrer Looks. Und da konnten der gebürtigen US-Amerikanerin nur Kim Kardashian (38) und Kylie Jenner (21) das Wasser reichen. Ihre Schwägerin Herzogin Kate (36) belegte hingegen nur Platz 16.

