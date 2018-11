Huch, da hat Ciara (33) aber wirklich tief blicken lassen! Die Sängerin ist dafür bekannt, sich oft und sehr gerne in sexy Outfits zu schmeißen. Besonders ihr Faible für extratiefe Ausschnitte ist in ihren Musikvideos, bei Bühnenauftritten und in Social-Media-Posts ganz und gar nicht zu übersehen. Bei ihrem jüngsten Upload brachte die Chartsikone ihr freizügiges Outfit nun aber tatsächlich an seine Grenzen: Hier blitzt doch wirklich ihr Nippel hervor!

Dieses Video auf Instagram dürfte bei Ciaras Followern regelrecht für Schnappatmung gesorgt haben: In einem sexy Blazer flirtet sie ganz verführerisch mit der Kamera. Ihre Fans schauten der langhaarigen Brünetten aber ganz offensichtlich nicht nur in die Augen, denn: Die Kommentarspalte platzt nur so vor Bemerkungen, die auf den für wenige Sekunden entblößten Nippel des Goldkehlchens hinweisen. Zufall oder bewusst ausgereiztes Nipslip-Potenzial?

Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass sich Ciaras Traumbusen selbstständig macht. Aber auch die Tatsache, dass der heiße Ausrutscher während einer Datenight mit ihrem Schatz Russell Wilson (29) passierte, spricht wohl eher für einen bewusst weggelassenen BH. Versehen oder nicht, ihrem Begleiter dürfte der Anblick jedenfalls gefallen haben und auch die Fashionista ließ den Clip wohl nicht ohne Grund weiterhin im Netz.

Instagram / ciara Ciara, Sängerin

Instagram / ciara Ciaras Instagram-Post

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson



