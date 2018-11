Ihre Mama im Fernsehen zu sehen, bringt Sophia Cordalis (3) manchmal noch ganz schön aus dem Konzept! Seit einigen Jahren ist Daniela Katzenberger (32) aus dem deutschen TV gar nicht mehr wegzudenken. Auf Veranstaltungen und in Shows ist sie schließlich ein gern gesehener Gast. Für ihre kleine Tochter Sophia sind diese Fernseh-Auftritte zwar nichts Neues, bei einem gemeinsamen Abend vor der Glotze kommen dann aber doch noch ein paar Fragen bei der Dreijährigen auf. Eine lustige Anekdote verriet Dani selbst nun in ihrer Instagram-Story: "Dann sage ich: 'Die Mama ist da im Fernsehen, weil die Mama arbeitet im Fernsehen.' Sagt sie: 'Oh echt? Mama, bist du dann da eingesperrt?'"

