Schöner hätte ihr erstes Thanksgiving als verheiratete Frau wohl kaum sein können. Hailey Biebers (22) Geburtstag am 22. November fiel in diesem Jahr auf das Erntedankfest – kein Wunder, dass es sich ihre Liebsten – einschließlich Ehemann und Megastar Justin (24) – da nicht nehmen ließen, eine extragroße Party für das Geburtstagskind zu schmeißen. Neben dem traditionellen Thanksgiving-Truthahn gab es natürlich auch einen Geburtstagskuchen – der landete aber nicht in Haileys Magen, sondern dank ihres Schatzes direkt in ihrem Gesicht.

