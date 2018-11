Um wen geht es eigentlich in Jay Khans (36) neuer Single? Im vergangenen Oktober veröffentlichte der Schlagerstar den gefühlvollen Song "Löwenherz" und begeisterte damit sämtliche Fans. In dem rührenden Track singt der Musiker über eine ganz besondere Frau in seinem Leben – wem diese Ehre zuteil wurde, verriet Jay jetzt im Interview mit Promiflash: "Es ist eine Hommage, eine Danksagung an meine Mama."

Instagram / jaykhanmusik Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de