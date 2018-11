Was ist sein Erfolgsrezept? Thomas Drechsel (31) hat eine extreme Veränderung hinter sich: In den vergangenen Jahren nahm der GZSZ-Star stolze 30 Kilo ab – und genießt sein leichteres Dasein seitdem in vollen Zügen. Aber wie genau schaffte es der Schauspieler, dass die Pfunde nur so purzelten? Das verriet Thomas jetzt im Promiflash-Interview und plauderte ganz offen seine Top-Tipps für ein schnelles, sichtbares und vor allem langanhaltendes Abnehmergebnis aus. Vor allem Sport ist aus dem Alltag des 31-Jährigen nicht mehr wegzudenken, wie er betonte: "Man sieht ja Erfolge irgendwann und natürlich tut es mir auch gut. Von daher ist es wichtig, ein bisschen Sport zu treiben."

AEDT/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de