Endlich ist es so weit: Die Backstreet Boys kommen wieder nach Deutschland! Ab kommenden Mai werden die Jungs ihre neuste Platte "DNA" in gleich fünf Städten präsentieren – in Hannover, Mannheim, München, Berlin und Köln! Diese Ankündigung löste einen Riesen-Hype unter den Fans aus. Doch freuen sich die Stars eigentlich auch schon so auf AJ, Kevin und Co.? Promiflash fragte jetzt beim Society-Experten Julian Stoeckel (31) und Schlagersternchen Annemarie Eilfeld (28) nach!

