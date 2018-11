Wie sieht ein Tag im Leben eines Victoria's Secret -Models aus? Eine Vorstellung davon gibt jetzt Barbara Palvin (25). Und das ungarische Model macht klar, dass ihre Arbeit ein echter Knochenjob ist. So einen Traumkörper gibt es natürlich nicht ohne hartes Work-out. Doch alle Achtung, was die 25-Jährige vor einer Fashion Show leistet. Barbara trainiert dann nicht nur täglich – sondern ganze zehn Mal pro Woche!

Die australische Ausgabe der Vogue hat die bodenständige Schönheit mit der Kamera durch einen ihrer wenigen freien Tage begleitet. Dabei erzählt sie, wie wichtig ihr die Victoria's Secret-Shows sind, und welche Ehre es war, als sie erfahren hat, dass die weltberühmte Dessous-Marke sie für einen Auftritt auserwählt hat: "Ich habe wirklich geweint, als sie es mir gesagt haben." Deswegen legt sie sich so richtig ins Zeug: "Wenn es einen wichtigen Job für mich gibt, so wie den für 'Victoria's Secret', renne ich so etwa zehn Mal pro Woche ins Fitness-Center. Das ist sehr, sehr hart für meinen Körper, aber dafür habe ich ja auch einen Personal Trainer."

Trotz allem findet sie noch Zeit für ihren Freund Dylan Sprouse (26). Nach sechs Jahren Single-Dasein habe sie in dem Schauspieler den perfekten Kerl gefunden, berichtet sie im Vogue-Video. "Ich bin gerade sehr verliebt. Es ist ein großartiges Gefühl."

Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Eröffnungsparty des neuen Levi's-Stores in New York

