Will Demi Lovato (26) jetzt endgültig alle ihre Disney-Kollegen aus ihrer Kontaktliste verbannen? Nach ihrem traurigen Drogenrückfall und dem darauf folgenden Aufenthalt in einer Entzugsklinik befindet die Musikerin sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Nach dem schlimmen Schicksalsschlag will die Sängerin nun scheinbar mit ihrer Vergangenheit abschließen – denn nach Selena Gomez (26) entfolgte sie nun auch Nick Jonas (26) auf Instagram. Beide äußerten sich nach Demis Überdosis zu dem Vorfall, beide kennt sie aus ihrer Zeit als Disney-Star – und schon in dieser Phase begann ihre Abhängigkeit. Ob das die Gründe für das Ende der Netz-Freundschaften ist?

