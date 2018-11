Regina Hixt ist Single und damit super-glücklich! In den vergangenen zwölf Monaten hatte es das YouTube-Sternchen nicht immer leicht: Im Herbst letzten Jahres war die enge Freundschaft zwischen ihr und ApeCrime-Star Andre Schiebler (27) in die Brüche gegangen – und Regina zog aus der WG des YouTube-Trios Hals über Kopf aus. Doch entgegen aller Fan-Vermutungen ging die freundschaftliche Beziehung der beiden nicht wegen der neuen Freundin des Tattoo-Hotties zu Ende. Auch wenn es ihre Zuschauer immer vermutet hatten – Regina und Andre waren nie ein Paar. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, wie sie im Promiflash-Interview auf der Glow in Berlin verriet: Sie hat damals wie heute einfach keinen Platz für einen Partner! "Ich habe gerade gar keine Zeit für einen anderen Menschen in meinem Leben außer meine Familie und meine engen Freunde. Ich glaube, es ist auch mal wichtig, nur für sich zu sein und wirklich mal Single zu sein. Ich war mein ganzes Leben lang Single, aber ich habe es noch nie wirklich so ausgelebt wie jetzt!"

