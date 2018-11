Die Kleine Mia Rose Harrison feiert am 27. November schon ihren ersten Geburtstag – aber wo wird die große Sause steigen, in Deutschland oder in der Wahlheimat ihrer Eltern Sarah (27) und Dominic (27)? Seit Ende September wohnen die YouTuber schon in Kalifornien und fühlen sich in Übersee nach anfänglichen Schwierigkeiten bereits pudelwohl. In ihrem neuesten Vlog auf YouTube verkünden sie jedoch, dass sie den sechsmonatigen Probe-Auswanderungs-Trip für ihr Töchterchen unterbrechen und für zwei Wochen zurückkommen werden: "Wir werden es nicht zu groß feiern und nicht zu speziell, weil wir ja auch gejetlagt sind und wir Mia auch nicht stressen wollen. Sondern wir wollen einfach, dass sie einen wunderschönen Tag hat."

