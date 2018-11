Jan Sokolowsky verließ freiwillig die Adam sucht Eva-Liebesjacht nach nur vier Folgen. Der Ex-Love Island-Hottie hatte sich einfach nicht mehr wohlgefühlt, wie er kurz vor seinem Abschied erklärte. Gina-Lisa Lohfink (32) brach nach dieser Entscheidung in Tränen aus. Aber nahmen ihm das auch die Fans der Kuppelshow übel? Promiflash hat nachgefragt: In einer Umfrage waren nur 23,6 Prozent der Leser (483 Stimmen) davon enttäuscht, dass der durchtrainierte Muskelmann so voreilig die Entscheidung fällte. Stolze 76,4 Prozent (1.561 Stimmen) konnten hingegen seine Gründe sehr gut nachvollziehen.

