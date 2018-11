Am vergangenen Wochenende nahmen Jens Büchners (✝49) Familie und seine engen Bekannten Abschied von dem Kultauswanderer. Der Goodbye Deutschland-Star war am 17. November nach einem kurzen Kampf gegen den Lungenkrebs auf Mallorca verstorben. Die Trauerfeier fand ebenfalls auf der Sonneninsel statt und wurde ganz im Sinne des Entertainers zelebriert. Für Jens' Dschungelcamp-Buddy Marc Terenzi (40) fühlte es sich aber auch nach dem Treffen immer noch unwirklich an: "Es ist schwer für mich. Ich kann es jetzt immer noch kaum glauben. Das ist echt schwer. Nach dem Dschungelcamp sind die anderen, ich und er fast wie eine Familie gewesen. [...] Auf einmal war er weg", erklärte er unter Tränen im Interview mit Bild. Kattia Vides (30) ging es ähnlich – auch siehe stehe nach wie vor unter Schock, berichtete sie gefasst.

