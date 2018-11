Im Januar heißt es für zwölf deutsche Stars wieder: ab ins Dschungelcamp – wo sie schwere Challenges mit allerhand Krabbeltieren über sich ergehen lassen müssen. Eine, die den Kampf gegen Kakerlaken und Co. nicht scheut, ist Kerstin Ott (36). Die Sängerin kann sich eine Reise in den australischen Urwald durchaus vorstellen. "Warum nicht. Ich gucke das selber total gerne und ich glaube: Das, was man da selber draus macht, das ist nachher letztendlich das, worum es geht", verriet sie im Promiflash-Interview beim Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf.

