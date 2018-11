Dunkle Zeiten im Paradies! Das ehemalige DSDS-Sternchen Emilija Mihailova verstärkte in der vergangenen Folge der Nackedei-Show Adam sucht Eva die Eva-Front. Direkt an ihrem ersten Abend auf dem Liebesdampfer schmissen ihre Kollegen eine fette Sause und vertrieben sich mit lustigen Spielchen die Zeit. Doch die Stimmung kippte, als sich Emilija zurückzog: Sie lieferte sich prompt nach ihrer Ankunft einen heftigen Streit mit Jennifer und rastete komplett aus!

Durch das ständige Schaukeln des schippernden Schiffes ging es dem Promi trotz ausgelassener Party immer schlechter – Übelkeit machte ihr mächtig zu schaffen. Daraufhin zog sich die Brünette zurück und wollte schlafen. Als ihre Eva-Kolleginnen Jennifer und Sherilyn zu ihr kamen und sie in ihrer Ruhe störten, platzte Emilija der Kragen. "Kannst du mir die Kette (Jennifer hatte Emilija zuvor ihre Mikro-Kette weggenommen) geben und mir nicht auf den Sack gehen? Fo**e", maulte sie Jennifer an. Die zeigte sich von der Wortwahl der Schweizerin schockiert und musste weitere vulgäre Aussagen über sich ergehen lassen. "Verpiss dich von hier! Mit dir rede ich nicht", wetterte die Ex-DSDS-Teilnehmerin.

Wenn es nach Emilija gehe, habe sich Jennifer ihr gegenüber im Ton vergriffen. "Mit mir muss man so nicht reden, weil es sonst wirklich knallt, und das ist mein voller Ernst. Da fehlt nicht viel, dass ich sie über Bord schmeiße", betonte die Sängerin. Was sagt ihr: Hat Emilija mit ihrer Aktion übertrieben oder ist sie im Recht? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / e_mihailova Emilija Mihailova, Teilnehmerin bei "Adam sucht Eva"

MG RTL D Emilija Mihailova bei "Adam sucht Eva"

Instagram / e_mihailova Emilija Mihailova, Sängerin

