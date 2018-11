Nadine Klein (33) machte Maxim Sachraj (29) eine ordentliche Ansage! Der Bachelorette-Beau hatte sich zuletzt abfällig über die Trennung der Rosenlady und Alexander Hindersmann (30) geäußert: Er habe längst erwartet, dass die Beziehung der beiden zu Ende gehen würde! Diese Art des Einmischens verurteilt die 33-Jährige zutiefst – und stellte im Promiflash-Interview auf dem Fitvia Black Glamour Event in Mainz fest: "Ja, Maxim, was soll ich sagen. In der Sendung noch einen auf Gentleman machen und dann doch irgendwie die arme kleine mediengeile Wurst rauskehren."

P.Hoffmann/WENN.com & AEDT/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de