Joachim Llambi (54) ist nicht nur der strenge Chefjuror bei Let's Dance, sondern auch privat ein Verfechter der Kritik! Nur sieben Wochen nach dem offiziellen Ehe-Aus mit Ilona zeigt sich der 54-Jährige an der Seite seiner neuen Freundin Rebecca Rosenschon – die bleibt von seinen knallharten Urteilen allerdings keinesfalls verschont. "Kritik ist in einer Beziehung sehr wichtig. Ich finde, man muss offen und ehrlich miteinander umgehen. Wenn man das nicht tut, wird das schnell zum Problem", verriet der Duisburger im Interview mit IN.

P.Hoffmann/WENN.com



