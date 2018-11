Martina Bigs Look sorgt für ordentlich Gesprächsstoff! Die ehemalige Flugbegleiterin hat in den vergangenen Jahren ihr Aussehen massiv verändert. Neben einer XXL-Oberweite hat sich das Model seine Haut auch mithilfe von Melanin-Injektionen dunkel spritzen lassen. Doch nicht überall bekommt das Kurvenwunder, das sich nun Malaika nennt, dafür Zuspruch, wie sie im Promiflash-Interview verraten hat: "Es gibt so ein paar immer noch, die in den USA, also den Problemzonen also zum Beispiel von Chicago, wo also wirklich weiß und schwarz sich immer noch nicht vertragen. Da ist es immer noch so, dass sie irgendwelche Märchen verbreiten."

