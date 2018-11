Vor gut einer Woche erreichte die Nachricht von Jens Büchners (✝49) Tod die Öffentlichkeit. Der Goodbye Deutschland-Star war an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben. Am vergangenen Freitag fand die Trauerfeier für den Kult-Auswanderer statt und nun hat sich seine Ehefrau Daniela (40) in einem Interview mit Prominent erstmals zu Wort gemeldet: "Ich habe so viel, wie sagt man so schön, Scheiße in meinem Leben gefressen. Als ich Jens getroffen habe, war es mein Hauptgewinn. [...] Nicht nur mein Ehemann ist gestorben, sondern auch mein bester Freund."

