Daniela Büchner (40) ist am Rande der Verzweiflung. Wochenlang schaffte sie es, stark zu bleiben und kämpfte mit ihrem Ehemann Jens Büchner (✝49) um dessen Überleben – vergeblich: Vor rund einer Woche erlag der Goodbye Deutschland-Star seinem Lungenkrebsleiden. Für ihre große Liebe und ihre Kids bleibt die 40-Jährige weiterhin tapfer, obgleich es in ihr drin ganz anders aussieht. "Ich weiß momentan nicht, wie ich was schaffe und wie ich ohne ihn weiterleben soll", enthüllte die TV-Blondine im Interview mit RTL.

