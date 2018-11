Denise Kappès (28) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Vor wenigen Monaten sorgte die ehemalige Kuppel-Kandidatin bei Der Bachelor gleich mit zwei Neuerungen in ihrem Leben für eine echte Sensation bei ihren Fans: Kurz nach der Trennung von dem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal Kappés (28) brachte sie nicht nur das gemeinsame Söhnchen Ben-Matteo zur Welt, sondern begab sich auch wieder in feste Hände. In ihrem neuen Freund sieht die 28-Jährige den Vater ihres Babys. "Für mich ist Tim einfach der Papa", enthüllte sie im Interview mit Promiflash auf dem Fitvia Black Glamour Event in Mainz.

