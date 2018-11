Showdown beim Fitvia Black Glamour Event am vergangenen Freitag. Fünf Monate nach ihrer Trennung sind Denise (28) und Pascal Kappés (28) nicht nur Eltern eines Söhnchens, sondern auch neu vergeben. Zu dem Event in Mainz brachten nun beide ihre Liebsten mit und begegneten sich so erstmals zu viert. Wie das Aufeinandertreffen verlief? "Ich denke, man versucht, sich respektvoll gegenüberzutreten und miteinander zu reden. Ich weiß nicht, wie es von ihrer Seite aus ist, aber meiner Meinung nach muss man einfach respektvoll miteinander umgehen", kommentierte Pascal die Situation gegenüber Promiflash.

