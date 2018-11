Möchte Nadine Klein (33) sich nach dem ganzen TV-Trubel eine Auszeit gönnen? Sie war Bachelor-Kandidatin und fand als Bachelorette für kurze Zeit ihr Liebesgück mit Alexander Hindersmann (30), doch seit Anfang November ist sie von dem Show-Gewinner wieder getrennt. Im kommenden Jahr soll es im Leben der Reality-Lady daher entspannter zugehen. "Ich will so für mich wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, im letzten halben Jahr stand meine ganze Welt Kopf und es ist einfach so unglaublich viel passiert, Schönes wie Negatives, und deswegen will ich einfach wieder für mich ein bisschen mehr zur Ruhe kommen", sagte Nadine Promiflash.

