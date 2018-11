Dieser Abschied ließ Gina-Lisa Lohfink (32) ein paar bittere Tränen vergießen! In der vierten Folge von Adam sucht Eva - Promis im Paradies verabschiedete sich Jan Sokolowsky ganz überraschend freiwillig aus der Kuppelshow. Dabei schien die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zuletzt einen immer heißeren Draht zu dem tätowierten Beau aufzubauen. Entsprechend niedergeschlagen reagierte Gina-Lisa jetzt auf den plötzlichen Show-Exit von Jan!

Kurz nachdem der Lockenkopf seine Entscheidung den anderen Nackt-Flirtern mitgeteilt hatte, gab es für die Frankfurterin kein Halten mehr: Sie brach sofort in Tränen aus! Daran konnte auch eine Umarmung von ihrem Schwarm nichts mehr ändern. "Ich habe ihn so in mein Herz geschlossen. Wenn man liebt, muss man loslassen können und ich liebe ihn wirklich als Mensch", gestand sie wenig später im Einzelinterview. Für die Zukunft wünsche sie Jan aber dennoch nur das Beste.

Doch Gina-Lisas Traurigkeit scheint nicht von Dauer zu sein, wie der Vorspann zum großen Finale der diesjährigen Staffel verrät. Der Clip zeigt die Blondine mit Kraftpaket Antonino wild turtelnd im Bett. Ob die 32-Jährige in dem Fitness-Model doch noch ihren Traum-Adam findet?

