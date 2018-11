Gibt es eine Zukunft für das Bauer sucht Frau-Duo Stephan und Steffi? Der Rindviehzüchter und die Friseurmeisterin schienen sich in der beliebten Kuppelshow sofort gesucht und gefunden zu haben – die Turteltauben waren in dieser Staffel sogar die allerersten, die im Heu schließlich übereinander herfielen und rumknutschten! In der heutigen Folge gestanden die zwei sich nun endlich ihre Gefühle: Stephan und Steffi gehen ab jetzt Hand in Hand durchs Leben!

Bei einem romantischen Date über bayrischer Hausmannskost fasste Stephan all seinen Mut zusammen und erklärte seiner Herzensdame: "Ich möchte dich gar nicht mehr gehen lassen vom Hof! Es würde mich super freuen, wenn du bei mir bleiben würdest – für immer!" Mit diesen rührenden Worten eroberte der 40-Jährige Steffis Herz im Sturm: "Stephan und ich sind jetzt ein Paar. Ich bin total glücklich und schon ziemlich verliebt", berichtete die 36-Jährige anschließend.

Der Vollblutbauer schwebt jetzt auf Wolke sieben und weiß schon ganz genau, was als Nächstes auf dem Plan steht: "Für unsere gemeinsame Zukunft wünsche ich mir, dass die Steffi zu mir zieht, wir heiraten und dann auch Kinder haben miteinander", schwärmte Stephan weiter. Hättet ihr gedacht, dass die beiden am Ende zusammenkommen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Bauer sucht Frau" im Special bei RTL.de.

MG RTL D "Bauer sucht Frau"- Steffi und Stephan

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Steffi und Bauer Stephan

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"- Steffi und Stephan

