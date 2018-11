Nachlass der ganz besonderen Art: Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91), der sich in seinem Leben mit mehr als 1000 Frauen vergnügt haben soll, hat sicherlich so manches intime Geheimnis mit ins Grab genommen. Jetzt kam heraus: Bei brisanten Videos, Fotos und anderen Dokumenten soll er sogar ganz auf Nummer sicher gegangen sein: Er versenkte die pikanten Erinnerungen für immer in den Weiten des Pazifiks.

Wie The Sun unter Berufung auf einen Insider berichtet, habe Hugh Hefner vor seinem Tod das brisante Material in eine eigens für diesen Zweck angefertigte Kiste gepackt. Diese sei dann mit Beton ausgegossen und von Helfern im Pazifik versenkt worden. So wollte der Lebemann sicherstellen, dass keines seiner gut gehüteten Geheimnisse öffentlich wird. Ausgelöst wurde Hughs Sorge um den brisanten Nachlass durch ein berühmtes Sex-Tape, so der Insider: "Als die Tapes von Pamela Anderson mit Bret Michaels und dann mit Tommy Lee an die Öffentlichkeit gelangten, fing er an sich Sorgen zu machen." Danach wurde Hugh zunehmend paranoid: "Da hat er entschieden, es wäre das Beste, alles verschwinden zu lassen."

Fans von Hugh Hefner müssen dennoch nicht traurig sein, denn der Nachlass ist noch immer groß. Demnächst sollen in Beverly Hills zahlreiche private Gegenstände unter den Hammer kommen, darunter die allerersten Playboy-Hefte, ein Schlafanzug aus Seide und eine Jukebox.

Noel Vasquez / Freier Fotograf Hugh Hefner

Getty Images Holly Madison, Hugh Hefner, Bridget Marquardt, Kendra Wilkinson beim AFI Life Achievement Award 2008

Getty Images Hugh Hefner, "Playboy"-Gründer, beim Toronto International Film Festival 2009

