Es war ein Jahr voller Höhepunkte für Julian David (28)! Seit dreieinhalb Jahren geht das Ex-Voxxclub-Mitglied mittlerweile seine eigenen Wege. 2018 war das bisher erfolgreichste Jahr seiner Solokarriere. Aber was war Julians persönliches Highlight? "Es gab so viele schöne Augenblicke 2018. Ich durfte so viel auftreten, ich durfte auf den größten Bühnen stehen, mit der tollen Michelle zusammen, meiner lieben Freundin, mit Andrea Berg, Helene Fischer, Howard Carpendale und, und, und", schwärmte der 28-Jährige bei der Eröffnung des Berliner Christmas Garden im Promiflash-Interview.

