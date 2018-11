Ist Oliwia die Richtige für Bauer Jörn? In der heutigen Folge der Kuppelshow Bauer sucht Frau mussten die Liebeshungrigen eine Entscheidung treffen: Bleiben sie zusammen oder gehen sie in Zukunft getrennte Wege? Obwohl die hübsche Polin und der Rindviehzüchter auf seinem Hof in Namibia bisher einen ziemlich vertrauten Eindruck gemacht hatten, bekam es der 38-Jährige plötzlich mit der Angst zu tun: Jörn zögerte zunächst noch, ob er wirklich zusammen mit Oliwia durchs Leben gehen will!

"Du hast mein Herz gewonnen. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir was werden. Aber ich möchte mir auch noch Zeit lassen", erklärte er der 28-jährigen Übersetzerin. Jörn habe Angst davor, die Dinge zu überstürzen und so ihre gemeinsame Zukunft zu zerstören – unverständlich für Oliwia: "Ich habe mich schon ein bisschen verliebt in Jörn und hätte mir gewünscht, dass wir doch ein bisschen mehr ein Paar sind." Sie habe sich eigentlich vom Vollblutbauer erhofft, dass er sich zu ihr bekennt!

Wenig später sollte dieser Wunsch auch noch in Erfüllung gehen! Bei der Verabschiedung am Flughafen wurde Jörn klar: "Ich bereue, was ich gesagt habe über unseren Beziehungsstatus." In letzter Minute beschlossen die Turteltauben dann, es miteinander zu versuchen – sie sind nun ein Paar!

Alle Infos zu "Bauer sucht Frau" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und ihr Jörn

Anzeige

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und Bauer Jörn

Anzeige

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Oliwia und Jörn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de