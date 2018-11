Mia Rose Harrison feiert am Dienstag ihren ersten Geburtstag, der auch für ihre Eltern ein aufregender Anlass ist. Extra für das Mini-Jubiläum reiste die Familie von ihrem aktuellen Wohnort Los Angeles zurück nach Deutschland. Reichlich beschenkt wird die Maus an ihrem Ehrentag sicher auch, aber laut Papa Dominic (27) bekommt sie "täglich Geschenke". "Ja, Mia hat eigentlich alles, was man als Baby, glaub ich, braucht, aber natürlich kriegt sie auch von uns eine Kleinigkeit", verriet Mama Sarah (27) im Interview mit Promiflash.

