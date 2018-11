Das Jahr 1992 war ein Schicksalsjahr für die britische Königsfamilie. Prinz Charles (70) und Prinzessin Diana (✝36) gaben damals ihre Trennung bekannt. Eine neue TV-Doku enthüllt jetzt, wie unterschiedlich ihre Söhne Prinz William (36) und Prinz Harry (34) damals auf die Nachricht reagierten. "William nahm es relativ stoisch auf und sagte zu seiner Mutter: ‘Wenn du glücklicher bist, wenn du glücklicher sein wirst, Mama, dann ist es das Richtige.'", erklärte eine Adelsexpertin in William and Harry: Brothers in Arms. Den damals achtjährigen Harry wiederum soll die Mitteilung völlig aus der Bahn geworfen haben.

