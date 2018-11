Plant Thomas Drechsel (31) etwa schon seinen Ausstieg bei GZSZ? Seit 2009 spielt er Max Krüger – genannt Tuner – in der Serie. Zwar hofft er, dass er dem Format auch noch viele weitere Jahre erhalten bleibt, trotzdem hat er sich schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie er im Falle des Falles am liebsten abtreten würde. "Mein Ausstieg, mit dem Ausrutschen auf einer Bananenschale, genau das ist der Moment, den ich heute noch haben will", erklärte der ehemalige Let's Dance-Kandidat im Promiflash-Interview. Das wäre seiner Meinung nach mal ein überraschender und witziger Serientod.

