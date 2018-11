Natalia Osada (28) kann ihr Liebesglück kaum fassen! Die TV-Bekanntheit wurde vor Kurzem von ihrem Liebling mit einem Heiratsantrag in New York auf einer Rooftop-Bar überrascht. Im Promiflash-Interview verrät die Blondine nun, wie romantisch der Kniefall war – und bei ihr kullern dabei vor Freude sogar die Tränen: "Es war alles beleuchtet, Musik lief und [...] er stand dort im Anzug und wenn ich darüber rede, könnte ich sofort anfangen zu heulen. Für mich war es der emotionalste Moment in meinem Leben!"

Stephen Langan / www.cityheadshots.ie



