Dieses Kleid ist ein absoluter Hingucker! Für das Berlin - Tag & Nacht-Paar war es wohl kein leichter Weg bis zum letzten Beziehungsschritt: Mandy und Basti hatten in ihrer Serien-Liebe zahlreiche Höhe- und Tiefpunkte erlebt, bevor sie sich nun endlich das Jawort geben. Und das natürlich nicht auf gewöhnliche Art und Weise: Statt die Ehe in klassischem Hochzeits-Weiß zu schließen, strahlt Mandy im rosaroten Brautkleid. Mit dieser Outfit-Auswahl hatte Darstellerin Laura Wölki (24) selbst erst mal nicht gerechnet: "An der Auswahl des Kleides war ich nicht beteiligt. Es wurde vorher zwar Maß genommen, aber das Kleid war dann eine Mega-Überraschung", verriet sie im Promiflash-Interview.

