An Royals wie Prinz Harry (34), Herzogin Meghan (37) oder auch Prinzessin Madeleine von Schweden (36) gibt es für viele Promi-Fans kein Vorbeikommen. Doch wie stehen eigentlich die deutschsprachigen Teenie-Idole zu europäischen Adelsfamilien? Sind die bei der Jugend überhaupt angesagt? "Mich interessiert diese Art von Mensch nicht. [...] Also, mich interessiert mehr so jemand wie Justin Bieber (24) oder so", erklärte Tina Neumann (16) gegenüber Promiflash auf der GLOW.

Promiflash Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de