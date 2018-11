Sie genießen ihre Liebe in vollen Zügen! Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Hailey (22) und Justin Bieber (24) offiziell Mann und Frau sind. In einem niedlichen Social-Media-Post bestätigte der "What Do You Mean?"-Interpret, dass er ein verheirateter Mann sei. Nun präsentierte sich das Ehepaar verliebter denn je in der Öffentlichkeit und turtelte bei einem Eishockeymatch ganz ungeniert. Immer wieder suchte Hailey die Nähe ihres Gatten, während der Musiker zärtlich das Gesicht seiner Liebsten streichelte.

TMZ/MEGA Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de