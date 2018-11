Kim Gloss (26) zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Bekannt wurde die Beauty 2010 mit ihrer Teilnahme an der Castingshow DSDS. In den vergangenen Jahren mauserte sie sich dann zu einer waschechten Influencerin – beinahe 300.000 Abonnenten folgen ihr allein auf Instagram. Dort versorgt die Ex-Freundin von Rocco Stark (32) ihre Follower regelmäßig mit hübschen Selfies von sich. Doch so wie jetzt haben ihre Fans die Mama der kleinen Amelia (5) noch nie gesehen: Kim präsentierte sich ungeschminkt!

"Damals wäre ich niemals ungeschminkt aus dem Haus gegangen, mittlerweile schminke ich mich für meine Verhältnisse sehr selten und liebe es", erklärte die 26-Jährige nun via Instagram und postete ein Pic, auf dem sie tatsächlich kein Make-up trägt. Für diesen natürlichen Look sahnte Kim zahllose Komplimente von ihre Followern ab: "Wirklich schön! Du kannst dich echt häufiger so zeigen" und "Du brauchst die ganze Schminke wirklich nicht! Du bist so hübsch", versicherten ihr zwei Nutzer.

Doch auch so mancher Hater gab seinen Senf zu dem Posting dazu: "Wenn ich mich so viel hätte operieren lassen wie du, würde ich mich auch mehr ungeschminkt zeigen", witzelte ein Follower unter der Aufnahme – davon ließ sich Kim aber nicht unterkriegen: "Solche Kommentare sind mir wirklich egal", stellte sie wenig später in ihrer Instagram-Story klar.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, November 2018

Anzeige

WENN.com Kim Gloss bei DSDS im Jahr 2010

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Ex-DSDS-Kandidatin Kim Gloss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de