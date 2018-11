Was für eine aufregende Erfahrung für Dominic Harrison (27)! Seit einem Jahr steht die Welt des Male-Models und die seiner Liebsten Sarah (27) Kopf: Seit die gemeinsame Tochter Mia Rose (1) geboren wurde, dreht sich vieles um den kleinen Spross, stets ist sie bei den Unternehmungen ihrer Eltern dabei. Doch allmählich müssen Mama und Papa auch mal ein wenig loslassen. So aktuell beim Place to B Influencer-Award in Berlin – denn auf diese Veranstaltung kann das Mädchen seine Eltern nicht begleiten. Für Domi ist dieser kinderfreie Abend der erste seit Mias Geburt – und das bringt den Vollblut-Papa ganz schön aus der Fassung: "Es ist extrem ungewohnt. Ich muss echt sagen, in manchen Situationen, auch auf dem Weg zum Flughafen, habe ich einfach mal im Auto leiser geredet, weil ich dachte, die Kleine schläft, weil ich nichts gehört habe, dabei saß sie gar nicht drin", verriet er im Promiflash-Interview.

