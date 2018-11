Was läuft denn nun zwischen Tina Neumann (16) und Inlfuencer JustYves? Seit der Trennung von DSDS-Star Daniele Negroni (23) ist die hübsche Österreicherin eigentlich Single. Doch in den sozialen Netzwerken postet sie immer wieder Fotos mit ihrem besten Freund Yves. Ihre Fans spekulieren deshalb, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Im Promiflash-Interview bezog die Beauty nun Stellung zu diesen Pärchen-Gerüchten. "Also die Leute können glauben, was sie wollen. Das machen sie ja sowieso. Man muss sich ja auch nicht für alles rechtfertigen." Verschmitzt lächelnd stellte sie dann noch klar, dass sie und Yves wirklich nur Freunde seien – und zwar die besten.

Instagram / tinaneumann Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de