Jens Büchners (✝49) Tod ist nicht nur für seine Familie eine große Tragödie. Auch seine langjährige Bekannte und Kollegin Marion Pfaff alias Krümel trauert um den verstorbenen Ballermann-Sänger. "Du warst der Beweis dafür, dass wenn man wirklich etwas erreichen will, man alles im Leben erreichen kann! [...] Du reißt eine Lücke in unser Leben, die nie wieder gefüllt werden kann", schrieb sie nun in einem offenen Brief auf Stern.de.

