Daniela Büchner (40) gibt das Erbe ihres Mannes nicht auf. Der Goodbye Deutschland-Star Jens (✝49) verstarb vor anderthalb Wochen an Lungenkrebs. Trotz all der Trauer möchte die Witwe ihre neue Heimat Mallorca nicht verlassen und sogar das Fancafé, was sie von April bis Oktober mit dem Sänger betrieb, wieder öffnen. Laut Bild soll Danni dabei von zwei erfahrenen Gastronomen unterstützt werden. Die Faneteria soll zu einem Begegnungsort für Fans und Wegbegleiter des Verstorbenen werden.

