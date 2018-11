Wie machen Matthias Schweighöfer (37) und Florian David Fitz (44) das nur? Kommende Woche erscheint ihr neuester Streifen "100 Dinge" – und wie alles, was die Filmstars gemeinsam angehen, verspricht auch dieses Projekt ein echter Hit zu werden! Doch was genau ist eigentlich ihr Erfolgsgeheimnis? Promiflash fragte jetzt bei ihren Schauspielkollegen nach: "Weil die einfach sehr cool drauf sind. Also die binden alle mit ein und sind zufrieden, haben Spaß am Set und ich glaube, das überträgt sich immer auf die Filme", meinte ihr "100 Dinge"-Filmpartner Artjom Gilz.

