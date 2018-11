Gibt es bald ein Wiedersehen mit Caroline Neustädter alias Jessica Ginkel (38) bei GZSZ? Von 2006 bis 2009 verdrehte die heute 38-Jährige zahlreichen Männern in der Daily den Kopf. Am Ende wanderte Caro zu ihrem Liebsten Tim Böcking (gespielt von Oliver Bender, 36) nach Kanada aus, starb also nicht den Serientod und könnte somit immer wieder im Kolle-Kiez auftauchen. Im B.Z. Berlin-Interview sprach Jessica über mögliche Comeback-Pläne: "Ich sage immer: Sag niemals nie. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ich war aber gerne bei GZSZ." Zuschauer müssen nicht auf die Zweifachmama verzichten, sie steht auch weiterhin für Der Lehrer vor der Kamera.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de