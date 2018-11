Nachdem sich Denise (28) und Pascal Kappés (28) im Sommer abrupt getrennt hatten, musste die Influencerin ihre Schwangerschaft ganz allein durchstehen. Nach der Geburt hatte ihr kleiner Sohn bisher ebenfalls hauptsächlich seine Mama an der Seite – und genau aus diesem Grund will die Beauty ihren Ben-Matteo auch nicht in die alleinige Obhut seines Vaters geben. "Das letzte Mal hat Pascal ihn vor vier Wochen gesehen und dafür ist die Verbindung gar nicht da, dass ich das als Mami zulassen würde, dass der Kleine mit ihm einfach so weit weg von mir ist", erzählte sie gegenüber Promiflash.

