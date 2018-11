Peer Kusmagk (43) und seine Janni Hönscheid (28) haben sich tatsächlich das Jawort gegeben! Bisher ließ das

Adam sucht Eva-Pärchen seine Fans in dem Glauben, es sei nur verlobt – doch jetzt gaben die Eltern des kleinen Emil-Ocean (1) bekannt, dass sie bereits vor einem Jahr heimlich geheiratet haben! "Es ist tatsächlich so, dass wir kurz vor Emil-Oceans Geburt entschieden haben zu heiraten, weil wir danach eine sehr lange Reise geplant hatten", erklärte Peer nun in der TV-Show Promis Privat – Mein (fast) perfektes Leben.

Mehr bei "Promis Privat" ab 29. November 2018 um 17:30 Uhr in Sat.1.

