Da war was los im Bett von Sebastian Pannek (32)! Der Ex-Bachelor durfte bei Sylvies Dessous Models als heißes Male-Model einspringen. Mit acht verschiedenen Girls wurden in der Castingshow von Sylvie Meis (40) dann probeweise Werbeclips gedreht. Dabei ging es ziemlich heiß zur Sache. Zwischenzeitlich musste die Unternehmerin sogar eingreifen. Doch wie kam das Bett-Shooting bei den Zuschauern der Sendung an?

Die Meinungen auf Twitter gingen weit auseinander. Während sich ein User fragte "Dreht RTL jetzt Softpornos?!", freuten sich zwei weitere Zuschauer über die hotte Action. "'Ich find's ein bisschen zu viel.' Ich nicht, weitermachen." und "Zu sexy? Ich dachte immer, das ist der Sinn von Dessous", kommentierten sie das Geschehen. Die Girls hatten jedenfalls jede Menge Spaß. Graziella witzelte noch mit der Reitpeitsche in der Hand: "Ja, das mache ich ja zu Hause auch", bevor sie dann gestand: "Das war der zweite Mann, den ich überhaupt in meinem Leben angefasst habe. Weil sonst habe ich immer nur meinen Freund."

Letztendlich ging Sylvie dann aber der erotische Dreier-Auftritt von Tahnee und Julia zu weit: "Es ist eine ganz feine Linie zwischen sexy, charmant und ein bisschen verführerisch und zu viel Sex. Alles, was kein Zwinkern hat, ist billig und das ist meine Marke absolut nicht." Die beiden Models kamen am Ende aber eine Runde weiter und kämpfen weiterhin darum, die Markenbotschafterin der Lingerie-Kollektion der niederländischen Designerin zu werden. Wie hat euch der Bettdreh gefallen? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D / Mato Johannik Graziella, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Instagram / tahneechristin Tahnee im Urlaub

MG RTL D Sylvie Meis bei "Sylvies Dessous Models"

