Eigentlich sollte Jan Sokolowsky zurzeit noch im TV bei der nackten Partnersuche zu sehen sein. Doch nach nur zwei Folgen verließ er die Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies bereits wieder. Jetzt verriet er im RTL-Interview auch endlich den Grund dafür: Die Frauen auf dem Liebes-Boot waren ihm einfach zu stark operiert. "Die Frage ist nicht, was hat den Evas gefehlt, sondern was hatten sie zu viel. Zu viel Fake, zu viel nicht echt, also zu viel unnatürlich. Ob’s jetzt Lippen, Brüste, Popos oder Nasen sind”, erklärte er.

