Sylvie Meis (40) sucht in ihrer Castingshow Sylvies Dessous Models nach dem perfekten Unterwäschemodel. In den ersten Folgen fiel den Zuschauern aber auf: Richtig curvy ist keines der Mädels – ob das wohl ein Auswahlkriterium war? Im Interview mit Promiflash erklärt die Markenbotschafterin für Dr. Niedermaier Regulatpro Hyaluron: nein! "Wir haben am Castingtag, wo wir natürlich viel mehr Mädchen hatten, absolut verschiedene Shapes eingeladen, da sind in meinen Top Ten auch Mädels dabei, die einen größeren Busen haben."

